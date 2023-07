POL-HWI: Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Nordwestmecklenburg (ots) -



Am 04. Juni 2023 führten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Verlauf des Tages wurden in Schönberg und auf der B 208 bei Ganzow insgesamt 26 Verstöße festgestellt.



Der schnellste Fahrer war bei erlaubten 70 km/h mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 103 km/h unterwegs. In diesem Fall muss zumindest mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einem Punkt gerechnet werden.



Mitarbeiter des Landkreises führten außerdem Geschwindigkeitsmessungen in Gadebusch durch. Ein passierender Fahrzeugführer kehrte, nachdem er eingemessen wurde, um und warf das Messgerät zu Boden, welches dadurch beschädigt wurde. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auf den 56-jährigen Fahrzeugführer kommt nun neben dem Bußgeld für die Geschwindigkeitsüberschreitung auch eine Anzeige wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe zu.



Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen. Um die Sicherheit im Straßenverkehrs stetig zu erhöhen, werden täglich Verkehrs- sowie Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.



