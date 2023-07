POL-LWL: Polizei stellt Führschein nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt sicher

Mestlin (ots) -



Die Polizei zog am Montagnachmittag auf der B 392 bei Mestlin eine Autofahrerin aus dem Verkehr, die augenscheinlich unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand. Eine andere Autofahrerin hatte zuvor die unsichere Fahrweise der 58-Jährigen bemerkt, die schlangenlinienfahrend mit ihrem PKW auf der Bundesstraße unterwegs war. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 58-Jährigen fest. Die Autofahrerin war allerdings nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Zudem wies ihr PKW erhebliche Frontschäden auf, die vermutlich von einem Unfall stammen dürften. Die 58-Jährige wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellte die Polizei, die Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattete, den Führerschein der Autofahrerin sicher.



