POL-LWL: Kettenreaktion löste Flächenbrand aus

Plau am See (ots) -



Eine Kettenreaktion löste am Montagnachmittag nahe der Ortschaft Leisten einen Flächenbrand aus. Betroffen waren ein Getreidefeld, auf dem das Feuer eine Fläche von rund 200 Quadratmeter erfasst hatte sowie rund 100 Quadratmeter Wiesenfläche. Auslöser war ein durch eine Windböe umgeknickter Baum, der auf eine Freilandstromleitung stürzte. Dabei rissen die Drähte der Stromleitung, worauf es zum Funkenflug kam. Dadurch wurden das Getreidefeld als auch die Wiese in Brand gesetzt. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Der zuständige Energieversorger hatte unterdessen den Strom an der betroffenen Freilandleitung abgeschaltet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell