POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit Traktor

Bei einem Traktorunfall ist am Montagnachmittag in Neu Göhren ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro entstanden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam der Traktor aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen zwei Bäume. Dabei liefen Betriebsstoffe aus dem verunglückten Fahrzeug aus, die durch die Feuerwehr beseitigt werden mussten. Der Traktor wurde anschließend geborgen. Der leicht verletzte 21-jährige Fahrer ist vor Ort medizinisch behandelt worden.



