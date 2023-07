POL-LWL: Mopedfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagenow (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Hagenow sind ein Mopedfahrer und dessen Mitfahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem PKW in der Parkstraße auf einer Straßenkreuzung mit dem vorfahrtsberechtigten Kleinkraftrad zusammengeprallt sein. Die dort befindliche Ampelanlage soll zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb gewesen sein. Der 17-jährige Kradfahrer und dessen 16-jährige Mitfahrerin stürzten daraufhin und erlitten leichte Abschürfungen an Armen und Beinen. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe kam zudem die Feuerwehr zum Einsatz und übernahm die Fahrbahnreinigung. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



