POL-HST: Diebe plündern Firmengelände bei Garz/Rügen

Garz/Rügen (ots) -



Am Montag, dem 03.07.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass augenscheinlich im Zeitraum von Donnerstag, 29.06.2023 bis Montag, 03.07.2023 etliche Gegenstände sowohl vom Betriebsgelände, als auch aus einer Lagerhalle in Kowall nördlich von Garz entwendet wurden.



Zum Diebesgut gehören ersten Ermittlungen zufolge unter anderem Wild- und Sichtschutzzäune, sowie sonstiges Zaunmaterial, aber auch unzählige hochwertige Werkzeuge, wie Kettensägen, Bohrer und Motorsensen der Marken Stihl, Bosch und Husqvarna.



Der Gesamtschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort eine Anzeige wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aufgenommen und entsprechend Spuren gesichert.



Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bergen unter 03838 8100, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell