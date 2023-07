POL-SN: Folgemeldung zur Meldung vom 27.6. ´POL-SN: Zwei lebensältere Frauen bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt, eine davon in Lebensgefahr´ - 90-jährige Frau ist ihren Verletzungen erlegen.

Schwerin (ots) -



Zur oben genannten Pressemitteilung der Polizeiinspektion Schwerin vom 27.6. muss mitgeteilt werden, dass die beteiligte 90-jährige Frau in Folge des Unfalles am 3.7. ihren Verletzungen erlegen ist.



