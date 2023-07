POL-HRO: Versuchter Raub im Wismarer Cinestar-Kino - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Am späten Montagabend, 03.07.2023, kam es zu einem versuchten Raub im

Wismarer Cinestar-Kino.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der unbekannte Tatverdächtige

gegen 21:30 Uhr zunächst in einem unbeobachteten Moment im

Aufenthaltsbereich des Kinos und versuchte gewaltsam die Kasse zu

öffnen. Hierbei wurde dieser von einem Angestellten überrascht.

Daraufhin zog der Tatverdächtige einen augenscheinlich

pistolenähnlichen Gegenstand und forderte das Geld der Kasse. Diese

war jedoch bereits leer und der Tatverdächtige flüchtete anschließend

in das Waldstück, welches sich hinter dem Kino zwischen dem

Schillerring und dem Vogelsang befindet. Durch den Angestellten wurde

der Tatverdächtige wie folgt beschrieben:



- ca. 1,75cm groß

- korpulente Statur

- dunkle Jacke und Hose

- gelbe Tüte mitführend

- blau - weißer Schal

- deutschsprachig ohne Akzent



Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren

Funkwagenbesatzungen blieb diese erfolglos.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Angaben

zu dem Täter und der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in Wismar

unter der TelNr.: 03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.

Die Hinweise können auch über die Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden.



