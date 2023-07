POL-HRO: Polizei zieht deutlich überladenen Lkw auf der BAB 19 aus dem Verkehr

Linstow (ots) -



Am 03.07.2023 gegen 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten des

Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Linstow einen polnischen Lkw auf

dem Parkplatz Leizen Ost an der BAB 19.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass das

Fahrzeug überladen war. Der Lkw, mit einem zulässigen Gesamtgewicht

von 3.500 Kilogramm, wurde daraufhin gewogen. Das Ergebnis: Der Iveco

brachte es auf ein Gesamtgewicht von 6.900 Kilogramm und überschritt

somit das zulässige Gesamtgewicht um 95%.

Der Lkw war mit Fahrzeugteilen beladen, welche zu einem Werk nach

Schweden gefahren werden sollten.

Dem 36-jährigen Fahrer aus der Ukraine wurde die Weiterfahrt

untersagt und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige gegen ihn und den

Halter gefertigt. Beide Personen erwarten ein Bußgeld im

dreistelligen Bereich.



Rebecca Klaus, PKin

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Linstow



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell