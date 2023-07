POL-LWL: Geschäftshaus nach Kohlenmonoxid-Alarm evakuiert

Wittenburg (ots) -



In Wittenburg ist am Montagmittag ein Geschäftsgebäude wegen des Verdachts auf Freisetzung von hochgiftigem Kohlenmonoxid evakuiert worden. Betroffen sind eine Gemeinschaftsarztpraxis sowie eine Apotheke. Zwei Mitarbeiterinnen der Praxis klagten in diesem Zusammenhang über Kopfschmerzen. Sie wurden kurzzeitig vor Ort ambulant behandelt. Die Feuerwehr ist derzeit mit dem sogenannten Gefahrgutzug im Einsatz. Vermutlich handelt es sich um Kohlenmonoxid, das Messungen der Feuerwehr zufolge aus dem Heizungskeller des Hauses dringt. Ein Schornsteinfeger sowie ein Heizungsmonteur sind bereits unterwegs zum Ereignisort. Zudem musste eine angrenzende Straße voll gesperrt werden. Eine Gefahr für Anwohner besteht nicht.



