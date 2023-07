POL-HST: ´Sicher im Sattel´ in Wustrow - Fahrradcodierung, Beratung Einbruchschutz, Optiker, Fahrradhandel, Versicherung

Wustrow (ots) -



Am 04.07.2023 findet in Wustrow vor der Seebrücke (Strandstraße) ein Fahrradaktionstag "Sicher im Sattel" statt.



Dieser Aktionstag bietet den Radfahrenden die Möglichkeit, sich und ihr Rad fit und sicher für den Straßenverkehr zu machen. Im Mittelpunkt steht an diesem Tag die Sicherheit rund ums Rad, sowohl die Sicherheit im Straßenverkehr als auch der Schutz vor Diebstahl. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste, mit und ohne Rad, sind herzlich eingeladen, an der Fahrradaktion teilzunehmen. Für eine allzeit gute Fahrt ist die Verhütung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden und der Schutz von Fahrrädern vor Diebstahl entscheidend. Beides stellt daher besondere Schwerpunkte für die Arbeit der Polizei sowie der Versicherung dar.



Nutzen Sie daher die Möglichkeit und kommen Sie in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr zur Seebrücke nach Wustrow und lassen Sie



- ihr Rad kostenlos codieren (Personalausweis und bei E-Bike

Akkuschlüssel mitbringen),

- sich beraten, um Ihr Rad gut zu sichern bzw. zum Thema

Einbruchschutz Informationen zu gewinnen,

- sich von einem örtlichen Fahrradhändler oder Optiker bspw. in

Sachen Fahrradbrille beraten.



Für eine Moderation bzw. musikalische Begleitung ist ebenso gesorgt.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell