POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln

Am 30.06.23 gegen 02:00 Uhr ist es zum einem Einbruch in einen Agrarbetrieb in 17111 Sarow gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und der Lagerhalle verschafft und haben Pflanzenschutzmittel entwendet. Die Täter wurden bei Ihrer Tatbegehung gestört und flüchteten mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zum jetzigen Zeitpunkt kann lediglich gesagt werden, dass es sich um zwei dunkel gekleidete männliche Personen gehandelt hat. Zu dem Tatfahrzeug konnten keine Angaben gemacht werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter mehrere Flaschen Pflanzenschutzmittel mit je 10 Liter Fassungsvermögen entwendet. Zahlreiche weitere Flaschen waren bereits zum Abtransport bereit gestellt. Wie viele Flaschen genau entwendet wurden und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, wird aber mehrere Tausend Euro betragen.



Eine Nahbereichsfahndung nach den unbekannten Tätern verlief ergebnislos. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen. Wer in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, insbesondere gegen 02:00 Uhr auffällige Fahrzeugbewegungen in Sarow wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



