POL-HRO: Erneut zwei hochwertige PKW gestohlen

Erneut sind der Polizei zwei gestohlene PKW der Marke Audi gemeldet worden.

In 19073 Stralendorf haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zu heute einen Audi A6 im Wert von ca. 30 000 Euro entwendet. Das Auto war in der Oberen Bergstraße abgestellt. Eine Zeugin hat zwischen 0 und 0.30 Uhr Geräusche wahrgenommen.



Nur wenige Kilometer entfernt, in 19075 Pampow, meldete ein Audi-A4-Besitzer am heutigen Morgen den Diebstahl seines Autos. Der Wagen im Wert von 40 000 Euro war im Gartenweg abgestellt.



Bereits in der vergangenen Woche kam es zu zwei Diebstählen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5543521).



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat auch in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 1560 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



