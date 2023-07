POL-LWL: PKW überschlug sich - betrunkener Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu

Ganzlin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 17 bei Ganzlin wurde am Montagvormittag ein 44 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam der PKW des Mannes plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in weiterer Folge. Der 44-jährige Fahrer, der einen Atemalkoholwert von 2,46 Promille aufwies, zog sich dabei unter anderem eine Kopfverletzung zu. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. An seinem PKW entstand Totalschaden. Wie sich an der Unfallstelle herausstellte, soll der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzen. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig gesperrt werden. Gegen den Fahrer ist Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden.



