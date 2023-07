POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der L11 mit einer schwerverletzten Frau und hohem Sachschaden

Penzin/Bützow (ots) -



Am frühen Abend des 02.07.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L11 zwischen Penzin und Bützow mit zwei beteiligten PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin gegen 17:30 Uhr die Landstraße und beabsichtigte einen PKW Fiat sowie einen LKW zu überholen. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah die 47-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat, die sich bereits im Überholvorgang befindende 25-Jährige und scherte ebenso zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die 25-jährige Fahrerin des VW Polo kam in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 47-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock, blieb aber soweit unverletzt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten PKW kam es für circa anderthalb Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 35.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



