POL-HWI: Mehrere Körperverletzungen während des Münzfestes in Gadebusch

Am vergangenen Wochenende fand in Gadebusch das Münzfest statt. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde die Polizei in fünf Fällen zu körperlichen Auseinandersetzungen gerufen. Bei zwei Körperverletzungen konnten die vor Ort eingetroffenen Beamten durch das Trennen der Konfliktparteien eine weitere Eskalation verhindern. In allen Fällen stand mindestens eine beteiligte Person unter Alkoholeinfluss. Die Geschädigten erlitten jeweils leichte Verletzungen, welche, soweit sichtbar, durch die vor Ort eingesetzten Beamten fotografisch dokumentiert wurden. Gegen vier 19- bis 25-jährige Männer und eine 35-jährige Frau wurden Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzungen eingeleitet.



Gegen einen alkoholisierten 18-Jährigen wurde zudem eine Strafanzeige aufgenommen, da er den sogenannten Hitlergruß auf dem Veranstaltungsgelände zeigte.



Alle Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen des Platzes verwiesen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell