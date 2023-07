POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Schwerin: 13-Jährige zum wiederholten Mal von zu Hause abgängig

Schwerin (ots) -



Die Polizei Schwerin fahndert derzeit nach einem 13-jährigen Mädchen aus Schwerin. Das Kind ist seit dem 29.6. zum wiederholten Male aus der elterlichen Wohnung im Stadtteil Mueßer Holz abgängig und derzeit unbekannten Aufenthaltes.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



Ca. 1,60 m groß, europäischer Phänotyp, vermutlich geschminkt, von etwas kräftigerer Statur, glatte Haare, lange Fingernägel.

Sie trägt vermtlich eine Cargohose in oliv, ein schwarzes T-Shirt und blaue Sneaker.



Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vor.



Ein Bild der Vermissten ist hier einzusehen:



https://fcld.ly/d7qdgyc



Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.



