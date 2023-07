POL-LWL: Bargeld bei Einbruch in Wohnhaus gestohlen

Friedrichsruhe (ots) -



Bei einem Einbruch in einem Wohnhaus in Frauenmark sollen unbekannte Täter am Samstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen haben. Die Eigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause. Vermutlich gelangten die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Doppelhaushälfte und entwendeten dort aus einer Geldkassette das Bargeld. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Hinweise zum Vorfall, der sich zwischen 14.50 Uhr und 16.30 Uhr in der Dorfstraße ereignet hat, bzw. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 038747/43270) entgegen.



