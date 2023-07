POL-HRO: Sprengung Geldautomat

Gadebusch (ots) -



Durch unbekannte Täter wurde am 03.07.2023 um 02:52 Uhr ein

Geldautomat der Deutschen Bank in Gadebusch angegriffen. Auf bisher

unbekannte Weise wurde in dem bewohnten Gebäude eine Sprengung

ausgelöst. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden und

wurden anderweitig untergebracht. Verletzt wurde niemand. Ob Bargeld

erbeutet wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt werden.



Vor Ort kamen die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein

Baufachberater zur Überprüfung der Statik, ein Sprengstoffermittler

sowie weitere Einsatzkräfte der Landespolizei MV zum Einsatz. Trotz

sofort eingeleiteter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, konnten

bisher keine Hinweise auf die Täter erlangt werden. Die

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



