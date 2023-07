POL-NB: Trickdiebstahl in Waren, LK MSE

PHR Waren (ots) -



Am 02.07.2023,gegen 15:22 Uhr und 15:26 Uhr,kam es in 17192 Klink, Gemeindeweg in der AWO-Einrichtung "Betreutes Wohnen" zu zwei Trickdiebstählen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen verschafften sich zwei unbekannte Tatverdächtige (1x weiblich, 1x männlich) unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein, unberechtigt Zutritt zu der Einrichtung.

Eine 96-jährige Geschädigte wurde durch die weibliche Tatverdächtige in ihrer Wohnung in ein Gespräch verwickelt, sodass der Komplize unbemerkt in die Wohnung gelangte und hier Bargeld und Schmuck entwendete. Im Anschluss suchte die weibliche Tatverdächtige eine 86-jährige Bewohnerin auf. Mit der gleichen Masche lenkte sie die Geschädigte ab, sodass aus dem Schlafzimmer eine Goldkette entwendet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung der Personen.



Personenbeschreibungen:



weibliche Tatverdächtige:



Ca. 30 Jahre,

Ca. 1,50 bis 1,60 m groß,

Asiatischer Phänotyp,

Russischer Akzent,

Breites Gesicht,

Schwarze lange Haare (Zopf),

Stuckige/ gedrungene Gestalt,

Dunkle Hose



Männlicher Tatverdächtiger:



Dunkle Hose,

Kurzärmeliges, weißes Hemd

(weiteres nicht bekannt)



Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder Fahrzeugen geben können, sich beim Polizeihauptre-vier Waren unter der Telefonnummer 03991- 1760 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell