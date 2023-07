POL-NB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf dem Darß (VR)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Der Fahrer eines PKW Mercedes Benz kam am 02.07.2023 gegen 13:30 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn der L 21 zwischen Niehagen und Althagen ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 73 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Seine 66-jährige Beifahrerin war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Personen aus dem Landkreis Prignitz kamen zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Rostock. Die Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Der PKW Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Abschleppfirma von der Unfallstelle geborgen. Der Sachschaden beträgt ca. 12.000,- EUR.



