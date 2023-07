POL-HRO: Verkehrsunfall bei Regen auf der L191 bei Greesenhorst

Marlow/ Greesenhorst (ots) -



Am Nachmittag des 01.07.2023 gegen 15:20 Uhr verlor ein 24-jähriger Fahrzeugführer auf der Landstraße zwischen Dänschenburg und Greesenhorst bei regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Ein entgegenkommendes Fahrzeug, besetzt mit einer dreiköpfigen Familie, versuchte noch auszuweichen, wurde aber dennoch von dem PKW erfasst.

Die alarmierten Rettungskräfte, die in Kürze am Unfallort eintrafen, konnten kurze Zeit später wieder abrücken, da erstaunlicherweise niemand bei dem Unfall verletzt wurde.

Die Landstraße war zur Bergung der Unfallfahrzeuge vorübergehend voll gesperrt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, da größere Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Nach eigenen Angaben überschritt der 24-Jährige Unfallverursacher die am Unfallort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und muss sich nun neben Schadensersatzansprüchen auch in einem Bußgeldverfahren verantworten.

Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.



