POL-NB: mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Abreise vom Fusion Festival

Seit dem 28.06.2023 läuft auf dem Flugplatz in 17248 Lärz das Fusion Festival. In der Hochphase der Veranstaltung befanden sich mehr als 80.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände.



Für den heutigen Sonntag, den 02.07.2023, wird mit dem Beginn der Abreisewelle gerechnet. Hierdurch wird mit Verkehrseinschränkungen in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände sowie am Bahnhof in Neustrelitz gerechnet. Hinzu kommt eine Straßenbaustelle unter Vollsperrung auf der BAB19 auf Höhe Wittstock. Insbesondere in diesem Bereich wird mit erheblichen Stauerscheinungen gerechnet, welche durch die Abreise vom Fusion Festival zusätzlich verstärkt werden und bis nach Mecklenburg-Vorpommern reichen könnten.



Es wird empfohlen den Bereich des Autobahndreiecks weiträumig in westlicher Richtung zu umfahren. Erforderlichenfalls wird die Zufahrt zur BAB 19 an der Anschlussstelle Röbel in Fahrtrichtung Berlin gesperrt werden. Alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich werden gebeten, die Verkehrswarnmeldungen zu beachten.



