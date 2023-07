POL-NB: Brand in einem Wohnhaus in Fürstensee

Neustrelitz - LK MSE (ots) -



Am 01.07.2023 gegen 23:30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Polizei mit, dass es in

Fürstensee in einem Wohngebäude mit drei Wohneinheiten zu einem

Brandausbruch in einer Wohnung gekommen ist.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine 92-jährige Bewohnerin

vor dem Wohnhaus angetroffen werden. Diese wurde offenbar zuvor

bereits von Nachbarn aus ihrer verqualmten Wohnung gerettet.

Die 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Fürstensee sowie

Alt- und Neustrelitz begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten. Die

92-jährige Bewohnerin wurde zur weiteren Untersuchung leichtverletzt

ins Krankenhaus nach Neustrelitz verbracht.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte ein Defekt der Waschmaschine

in der Wohnung der 92-Jährigen als Ursache für den Brand ausgemacht

werden. Von dieser breitete sich das Feuer über die Fachwerkwand in

die Küche der darüberliegenden Wohnung eines nichtanwesenden

Bewohnerpaares aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem Sachschaden von ca.

100.000 EUR ausgegangen.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.



