POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei schwerverletzten Personen

Wolgast - LK VG (ots) -



Am 01.07.2023 gegen 23:05 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit einem Pkw

Seat Leon die Wolgaster Umgehungsstraße (K 22), aus Richtung Groß

Ernsthof kommend, in Richtung Bundesstraße 111. Aus bisher

ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer, kurz hinter einer

leichten Linkskurve, die Kontrolle über den Pkw Seat und kam nach

links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge fuhr dieser in den

angrenzenden Straßengraben und überschlug sich mit dem Pkw mehrfach.

Der 19-jährige Beifahrer konnte sich anschließend eigenständig aus

dem Pkw befreien. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr

geborgen werden.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers

Wolgast starken Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Eine

Blutprobe wurde anschließend entnommen. Beide Insassen wurden

schwerverletzt dem Uniklinikum Greifswald zugeführt. Der Pkw Seat war

nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein

Gesamtschaden von etwa 30.500EUR.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell