POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer auf der L28 zwischen Friedland und Salow

Friedland (LK Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Am 01.07.2023, gegen 01:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 28

zwischen den Ortslagen Friedland und Salow zu einem Verkehrsunfall

mit Personen- und Sachschaden.



Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 47-jähriger tschechischer

Fahrer eines Motorrades der Marke Suzuki die L28 aus Richtung

Friedland kommend in Richtung Salow. Offenbar aufgrund von

Wildwechsel leitete dieser eine Gefahrenbremsung ein, infolgedessen

er nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf dem Seitenstreifen zum

Liegen kam. Hierbei wurde der Motorradfahrer verletzt und erlitt

zunächst einen Schock. Er wurde durch Rettungskräfte zur weiteren

Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg gefahren. Bislang ist der

Polizei der exakte Verletzungsgrad des 47-Jährigen nicht bekannt. Am

Motorrad entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro. Es musste im

Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen 03:00

Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar.





