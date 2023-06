POL-NB: 1. Nachmeldung zu: Vollsperrung der BAB 20, Höhe Neubrandenburg Ost Ri Lübeck nach LKW-Unfall

Altentreptow (ots) -



Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am 30.06.2023, um 16:41 Uhr

mitteilte, ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der

BAB 20 Höhe der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost in Fahrtrichtung

Lübeck, bei dem ein Lkw-Gespann von der Fahrbahn abkam und zur

Vollsperrung der Autobahn führte.



Die Vollsperrung der A20 auf der Richtungsfahrbahn Lübeck, zwischen

den Anschlussstellen Friedland und Neubrandenburg Ost, wird noch bis

in die Vormittagsstunden des 01.07.2023 andauern. Grund dafür sind

die noch andauernden Bergungsmaßnahmen für den auf die Seite

gekippten Lkw. Dieser hat nach aktuellen Erkenntnissen rund 24 Tonnen

Tierfett geladen. Zur Bergung des Lkw-Gespanns ist es zunächst

erforderlich, dass die Flüssigkeit aus dem Tank abgepumpt wird. Ab

07:00 Uhr sind die Bergungsmaßnahmen mit einem Abschleppunternehmen

vorgesehen.



Nach aktuellen Erkenntnissen führte Unaufmerksamkeit des 35-jährigen

weißrussischen Fahrers dazu, dass er die Kontrolle über seine Scania

Sattelzugmaschine mit Auflieger verlor. Offenbar schaukelte sich das

Gespann zunächst auf, wodurch der Lkw erst nach rechts von der

Fahrbahn abkam, über die dortige Schutzplanke fuhr und anschließend

auf die rechte Seite kippte. Bei dem Unfall blieb der Fahrer

unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden an der Schutzplanke,

der Bankette und des Gespanns wird gegenwärtig auf rund 36.000 Euro

geschätzt. Eine Umleitung ist eingerichtet.





Erstmeldung am 30.06.2023, um 16:41 Uhr

Vollsperrung der BAB 20, Höhe Neubrandenburg Ost Ri Lübeck nach

LKW-Unfall



Auf der BAB 20 kurz vor der Anschlussstelle Neubrandenburg-Ost in

Fahrtrichtung Lübeck ereignete sich am 30.06.2023 um 14:45 Uhr ein

Verkehrsunfall. Der weißrussische Fahrer eines LKW mit Tankauflieger

kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links in die

Mittelleitplanke. Dabei stürzte der mit Tierfett gefüllte

Tankauflieger um, die Zugmaschine blieb stehen. Jedoch wurde der

Dieseltank beschädigt, sodass der Kraftstoff auslief (Menge noch

unbekannt). Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die

gesamte Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck musste seitdem voll gesperrt

werden. Eine Umleitung richtete die Autobahnmeisterei ein. Die

Bergung wird mehrere Stunden andauern, da die Ladung (Tierfett)

umgeladen werden muss. Im Einsatz sind gegenwärtig 4

Streifenbesatzungen der Polizei und die Feuerwehr Die Höhe des

Sachschadens bleibt zu ermitteln.





