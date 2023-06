LWSPA M-V: Erhebliche Gewässerverunreinigung im Stadthafen Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Am 30.06.2023 gegen 08:00 Uhr kam es im Stadthafen Sassnitz, während der Betankung eines Fahrgastschiffes, zu einer Gewässerverunreinigung durch übergelaufenen Dieselkraftstoff. Da die Menge des ausgetretenen Brennstoffes erheblich war, wurden weite Teile des Hafengewässers in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die Wasserschutzpolizei Kenntnis von der Havarie erlangt hatte, wurden umgehend erste Ermittlungsmaßnahmen aufgenommen. Um eine weitere Ausbreitung der Umweltverschmutzung zu verhindern, erfolgte die Alarmierung mehrerer ansässiger Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks. Das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umweltschutz nahm vor Ort eine ergänzende Einschätzung der Gewässerverunreinigung vor. Während der Eindämmung der Verschmutzungen, mussten zeitweilig Teile des Stadthafens für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Gegen den verantwortlichen Schiffsführer wurde ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet und eine Ordnungswidrigkeitsverfahren bezüglich der versäumten Meldepflicht eröffnet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell