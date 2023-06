POL-HST: Ergebnis: Kripo meldet Ermittlungsabschluss im Zusammenhang mit totem Hund

Stralsund (ots) -



Bereits am 23.03.2023 sowie 27.04.2023 berichtete die Polizeiinspektion Stralsund über einen toten Hund, der an einer Wasserstelle bei Stralsund aufgefunden wurde.

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5470646

Nachmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5496082



Durch umfangreiche Ermittlungen konnte eine Züchterin im Ausland kontaktiert werden. Diese stellte sich als Zeugin zur Verfügung und gab an, den Hund an einen 31-jährigen Stralsunder verkauft zu haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind nun abgeschlossen, sodass die Akte an die Staatsanwaltschaft Stralsund abgegeben wurde.

Der 31-jährige deutsche Beschuldigte muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.



