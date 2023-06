POL-LWL: Polizei greift unfallflüchtigen Autofahrer auf

Wittenburg (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem am Unfallauto Totalschaden entstand, hat die Polizei am frühen Freitagmorgen in Wittenburg den mutmaßlichen Unfallfahrer aufgreifen können. Bei dem 38-jährigen Mann, der mehrere Verletzungen aufwies, stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,16 Promille fest. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 01:00 Uhr auf der Landesstraße 04 in Höhe der Skihalle. Ein PKW Peugeot war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit insgesamt drei Bäumen kollidiert. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer bemerkte das Unfallfahrzeug am Straßenrand und informierte die Polizei. Nur wenig später trafen die Polizisten den mutmaßlichen Fahrer in der Innenstadt an. Er wies Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper auf. Der aus Polen stammende mutmaßliche Unfallfahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt worden. Gegen den 38-Jährigen ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf etwa 25.000 Euro geschätzt.



