POL-NB: MV-Tag: Samstag zwei Aufführungen der Polizeipuppenbühne im Polizeipräsidium

Neubrandenburg (ots) -



Am morgigen Samstag (01.07.) sagt Lotta zwei Mal "Nein!" - nicht nur zu Fremden, die mit Süßigkeiten locken wollen. Anlässlich des MV-Tags zeigen Beamtinnen des Landeskriminalamtes um 13:00 und 14:30 Uhr im Gebäude des Polizeipräsidiums Neubrandenburg (Seiteneingang Pontanusstraße) mit dem Stück der Polizeipuppenbühne, wie Kinder mit bekannten und fremden Erwachsenen selbstbewusst umgehen können.



Die Aufführung richtet sich vordergründig an Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren und dauert je etwa 45 Minuten. Der Eintritt ist natürlich frei. Der Einlass beginnt jeweils 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn.



Die Vorführungen finden bewusst abseits der Blaulicht-Fläche statt, damit sich die Kinder ungestört auf die Aufführung konzentrieren können.



