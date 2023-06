POL-HST: Fahrradcodierung und Beratung zum Einbruchschutz beim Hafenfest Lauterbach

Lauterbach (Rügen) (ots) -



Am 01.07.2023 findet am Hafen in Lauterbach (Rügen) ein Fest "fier up de pier" mit vielen Akteuren statt. So beteiligen sich beispielsweise die Polizei, Feuerwehr, Seenotretter, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, DRK, THW und viele mehr. Weitere Informationen zum (Bühnen) Programm finden Sie hier:

https://www.auf-nach-mv.de/veranstaltungssuche/e-fest-im-hafen-lauterbach-fier-up-de-pier



Die Polizeiinspektion Stralsund bietet an diesem Tag ab etwa 10:00 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung sowie eine persönliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an.

Interessierte bringen bitte den Personalausweis sowie für E-Bikes den Akkuschlüssel mit, da dieser evtl. kurzzeitig ausgebaut werden muss. Carbonräder können aus technischen Gründen nicht codiert werden. Kinder bzw. Jugendliche sollten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder mit einer Vollmacht erscheinen.



Der Beamte der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wird die aktuellsten Sicherheitsempfehlungen der Polizei vorstellen und für Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" sowie nachrüstbarer mechanischer Diebstahlsicherung von Fahrzeugen zur Verfügung stehen. Es werden die Möglichkeiten der technischen Sicherung erläutert und individuelle Sicherheitsempfehlungen erläutert. Hierzu gehören u.a. Verhaltenshinweise, Informationen über einfachste Möglichkeiten der Anwesenheitssimulation, die richtige Beleuchtung, den Einsatz mechanischer Elemente oder auch der Einsatz einer Überfall- und Einbruchmeldeanlage. Bei konkreten Fragen zum eigenen Haus oder der eigenen Wohnung dürfen auch Fotos oder Skizzen mitgebracht werden. Es besteht ebenso die Möglichkeit, sich individuell zum Thema Einbruchschutz noch vor/während der Bauphase beraten zu lassen. Termine können gern telefonisch unter 03831/245-238 oder per E-Mail kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de vereinbart werden.



Weitere hilfreiche Informationen zum wirkungsvollen Eigentumsschutz, privat wie gewerblich, sind hier zu finden: www.k-einbruch.de oder https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/.



