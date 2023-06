POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 29.06.2023 ereignete sich gegen 17:18 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L23, Höhe Fuchsberg.Der deutsche 54-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes befuhr die L23 in Fahrtrichtung Löbnitz und hatte die Absicht auf einem Feldweg zu wenden. Hierzu setzte er den rechten Fahrtrichtungsanzeiger und verlangsamte die Geschwindigkeit. In der Folge setze der hinterherfahrende deutsche 45-jährige Fahrzeugführer eines VW zum Überholen an. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Infolge des Zusammenstoßes wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des VW, sowie sein deutscher 36-jähriger Beifahrer, wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich für weitere Beobachtungen mit dem RTW in das Krankenhaus Stralsund verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die beteiligten PKW waren nicht fahrbereit und mussten geborgen werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße zeitweise voll gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



