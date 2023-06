POL-SN: Erneut lebensältere Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) -



Nachdem in Schwerin bereits am Montag zwei lebensältere Frauen von einem Kraftfahrzeug erfasst worden waren (siehe Pressemeldung der PI Schwerin vom 27.6. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5544678 ), wurde auch am gestrigen Tag eine Seniorin in Schwerin bei einem Verkehrsunfall verletzt:



Die 83-jährige Schwerinerin war mit ihrem Rollator auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Schleswiger Straße unterwegs, als sie laut ersten Erkenntnissen vom rückwärtsfahrenden Fahrer eines Transporters erfasst wurde.



Die Fußgängerin musste mit Verletzungen ins Klinikum gebracht werden; der 73-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt.



Die Ermittlungen des genauen Unfallhergangs obliegt nun dem Kriminalkommissariat Schwerin.



Die Polizei Schwerin ruft alle Verkehrsteilnehmer zur Rücksichtnahme auf. Gerade gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Älteren und Kindern hat jeder erhöhte Sorgfaltspflichten einzuhalten. Dem Führen eines Kraftfahrzeuges sollte immer die volle Konzentration des Fahrers gelten. Das gilt auch bei den derzeitigen Temperaturen. Ablenkung oder Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr führen schnell zu schlimmen Folgen, die niemand mehr rückgängig machen kann.



Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



