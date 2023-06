POL-NB: Phantombild des Tatverdächtigen im Datze-Center-Fall

Neubrandenburg (ots) -



Nach weiteren Ermittlungen und Befragungen im Fall des Übergriffs auf einen 34-jährigen Syrer im Datze-Center am vergangenen Montagnachmittag (19.06., Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5538554), konnten die Ermittler ein aussagekräftiges Phantombild des Tatverdächtigen erstellen. Wir bitten um entsprechende mediale Verbreitung.



Alle Details sowie das Phantombild sind hier zu finden: https://tinyurl.com/2chhcpe9



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell