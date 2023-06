POL-GÜ: Ergänzungsmeldung: Gasleitung durch Bauarbeiten beschädigt, Verkehrseinschränkungen und Warnhinweise

Graal-Müritz (ots) -



Durch den Netzbetreiber konnte die Gaszufuhr für den Gefahrenbereich abgestellt werden, sodass derzeit kein weiteres Gas aus der beschädigten Leitung austreten kann.



Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind immer noch im Einsatz, sodass weiterhin mit Verkehrseinschränkungen in der Ribnitz Straße zu rechnen ist.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell