Phantombild des Tatverdächtigen im Datze-Center-Fall

Details anzeigen Phantombild Tatverdächtige Datze-Center Phantombild Tatverdächtige Datze-Center

Nach weiteren Ermittlungen und Befragungen im Fall des Übergriffs auf einen 34-jährigen Syrer im Datze-Center am vergangenen Montagnachmittag (19.06.) – siehe Erstmeldung dazu unten – konnten die Ermittler ein aussagekräftiges Phantombild des Tatverdächtigen erstellen. Dieses ist der Pressemitteilung beigefügt. Wir bitten um entsprechende mediale Verbreitung.

Wer Hinweise zu dem Mann auf dem Phantombild geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 55825224, an jede andere Polizeidienststelle oder via Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de

Zur Beschreibung des Tatverdächtigen:

ca. 1,70 – 1,80 Meter groß

schlanke bis dünne Gestalt

20 bis 30 Jahre alt

hellhäutig

dunkle bis schwarze wellige Haare, die bis zu den Ohrläppchen reichen

präsenter Vollbart, der bis zum Ende des Halses oder auch bis Höhe Brustkorb reicht

Der Geschädigte befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand.

Erstmeldung von Dienstag, 20.06., 09:44 Uhr:

POL-NB: 34-Jähriger nach Angriff im Datze-Center in Klinik

Neubrandenburg (ots) - Gestern soll es am späten Nachmittag im Neubrandenburger Datze-Center vor dem Döner-Laden zunächst einen verbalen Streit zwischen einer bisher unbekannten Person und einem syrischen Staatsangehörigen gegeben haben.

Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei zu dem Vorfall gerufen. Nach Zeugenaussagen soll der Unbekannte während der verbalen Auseinandersetzung den 34-jährigen Syrer mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben und geflohen sein. Der Geschädigte befindet sich aktuell mit schweren Verletzungen in der Klinik.

Der geflüchtete Tatverdächtige wird laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben:

zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Gestalt, lockige dunkelblonde Haare, ungepflegtes Äußeres, graue Jacke mit Kapuze, die er auch aufgesetzt haben soll.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen und sachdienlichen Hinweisen zum beschriebenen Tatverdächtigen. Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Vor Ort waren gestern neben Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg auch der Kriminaldauerdienst zur Tatortarbeit im Einsatz. Aufgrund des bestehenden Vorwurfs des versuchten Totschlags hat die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg die weiteren Ermittlungen übernommen.