POL-GÜ: Erstmeldung: Gasleitung durch Bauarbeiten beschädigt, Verkehrseinschränkungen und Warnhinweise

Im Rahmen von Bauarbeiten ist in der Ribnitzer Straße in Graal-Müritz, unweit der örtlichen STAR-Tankstelle eine Gasleitung beschädigt worden. Aufgrund der Beschädigung kommt es zum Gasaustritt.



Die Tankstelle hat den Betrieb eingestellt und die Mitarbeiter wurden evakuiert. Gegenwärtig besetzen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Sperrpunkte, um einen möglichen Gefahrenbereich frei von Unbeteiligten zu halten.



Die Polizei bittet die Anwohnerinnen und Anwohner bis auf Weiteres in Ihren Häusern und Wohnungen zu verbleiben sowie deren Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Weitere Informationen werden auch über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt.



