POL-HWI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der A 20

Heute Morgen kam es gegen 8:15 Uhr auf der A 20 kurz vor der Anschlussstelle Wismar Mitte in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwerverletzt wurde.



Der 58-Jährige aus Niedersachsen verlor offenbar die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke auf. Anschließend überschlug sich der Opel und kam im Buschwerk zum Liegen. Hierbei fing der Pkw Feuer. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Wismar gebracht. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Beidendorf, Dorf Mecklenburg sowie Wismar Friedenshof konnte der Pkw gelöscht werden.



Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen wurde die Fahrtrichtung für circa eine Stunde voll gesperrt.



Der entstandene Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 18.000 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



