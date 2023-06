POL-HRO: Verfassungsfeindliche Symbole an Agrarbetrieb

Schwerin (ots) -



In Schwerin Wickendorf sind verfassungsfeindliche Symbole sowie Schriftzüge an die Wand eines Agrarbetriebs angebracht worden. Am späten Mittwochabend hat ein Zeuge die Polizei über den Sachverhalt informiert. Eine zeitnahe Beseitigung wurde veranlasst.



Die Tatzeit kann zwischen Dienstag, 27. Juni 2023, 17 Uhr, und Mittwoch, 28. Juni 2023, 17 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die in der Carlshöhe in Wickendorf zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter 0385 5180 1560 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell