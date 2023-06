POL-SN: Geschwindigkeitsmessungen der Schweriner Polizei mit einem traurigen Höchstwert

Schwerin (ots) -



Für die meisten Schweriner ist die Geschwindigkeits-Messstelle unserer Kollegen an der Umgehungsstraße in Höhe Neumühle ein gewohntes Bild. Dass stetige Kontrollen gerade auch an diesem Ort ihre Berechtigung haben, ist gestern wieder deutlich geworden:



Im Verlauf des Nachmittages wurden insgesamt 18 Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt, von denen zwei im negativen Sinn herausstachen:



Ein Pkw mit zwei irischen Insassen wurde mit dem traurigen Rekordwert von 174 km/h (bei erlaubten 70 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft) gemessen. Von dem Fahrer wurde an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung i. H. v. 800 Euro plus Verfahrenskosten (28,50 Euro) einbehalten. Des Weiteren kommt auf den Fahrer nun ein Fahrerverbot in Deutschland für 3 Monate zu.



Ein weiterer Fahrer (Rumäne) wurde mit 117 km/h gemessen, in diesem Fall wurde eine Sofortzahlung i. H. v. 400 Euro + Verfahrungskosten vor Ort in bar fällig. Hinzu kommt auch hier ein Fahrverbot für das Bundesgebiet für die Dauer von 2 Monaten.



Das Ergebnis zeigt: Die Geschwindigkeitskontrollen werden von der Schweriner Polizei stetig fortgesetzt; auch an der Umgehungsstraße.

Die Unfallursache "Geschwindigkeit" spielt nach wie vor eine große Rolle bei Unfällen mit Personenschäden.



