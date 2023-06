POL-LWL: Polizei stellte zwei alkoholisierte Autofahrer auf der BAB 24 fest

Stolpe/ Hagenow (ots) -



Zwei alkoholisierte Autofahrer mit Atemalkoholwerten von jeweils über zwei Promille hat die Polizei am Mittwochnachmittag auf der BAB 24 festgestellt.



Zunächst hatten besorgte Autofahrer der Polizei gemeldet, dass ein stark schlangenlinienfahrender PKW zwischen Neustadt-Glewe und Parchim unterwegs sei, der teilweise beide Fahrspuren beansprucht haben soll und seitlich mit einem LKW zusammengestoßen war. Wenig später gelang es der Polizei, den besagten BMW nahe des Rastplatzes Stolpe zu stoppen. Der aus Polen stammende Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 2,67 Promille auf. Gegen den Autofahrer wurde Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Sein PKW wurde bei dem Zusammenstoß mit dem LKW beschädigt.



Kurz darauf hat die Polizei nach einem Hinweise einen 35-jährigen Fahrzeugführer gestellt, der unter Alkoholeinfluss auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow mit einem Kleintransporter unterwegs war. Der stark alkoholisierte Mann schlief beim Eintreffen der Polizei auf dem Parkplatz "Schremheide" an der BAB 24 gerade seinen Rausch auf einer Wiese aus. Bei ihm stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,61 Promille fest. Seinen Alkoholrausch schlief der 35-jährige Polizei anschließend dann weiter im Polizeigewahrsam aus. Erst auf der Polizeidienststelle konnte seine Identität zweifelsfrei geklärt werden. Gegen ihn ist Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell