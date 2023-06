POL-LWL: Zwei verletzte Fahrradfahrerinnen nach Zusammenstoß

Holthusen (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrräder sind am Mittwochnachmittag in Holthusen zwei Fahrradfahrerinnen verletzt worden, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 69-jährige Fahrradfahrerin den gemeinsamen Geh- und Radweg nach rechts zu verlassen, um die Straßenseite zu wechseln. Hierbei stieß die Frau mit einer 60-jährigen E-Bike-Fahrerin zusammen, die in diesem Moment offenbar die 69-Jährige rechts überholen wollte. Beide Fahrradfahrerinnen stürzten daraufhin. Die E-Bike-Fahrerin wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 69-jährige Fahrradfahrerin erlitt eine Hüftprellung und leichte Abschürfungen an der Hand. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



