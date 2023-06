POL-LWL: Bagger auf fahrenden Traktorgespann in Brand geraten

Boizenburg (ots) -



In Lüttenmark bei Boizenburg ist am Mittwochnachmittag beim Brand eines Baggers ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro entstanden. Der betreffende Bagger war auf einem Traktorgespann verladen, als es plötzlich während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung an der Arbeitsmaschine kam. Der Traktorfahrer koppelte geistesgegenwärtig den Anhänger ab und brachte sich und die Zugmaschine in Sicherheit. Unter dessen geriet der auf dem Anhänger verladene Bagger in Brand. Durch den Brand wurde der Schaufelbagger erheblich beschädigt. Die Feuerwehr kam kurz darauf zum Löscheinsatz. Wie sich herausstellte, war der Bagger kurz vor dem Verladen auf das Traktorgespann noch in Betrieb. Die Polizei geht derzeit von aus, dass eine technische Ursache das Feuer ausgelöst hat.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell