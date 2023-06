POL-LWL: Motorradhalter nach Verkehrsunfall ermittelt

Goldberg (ots) -



Nach einem Motorradunfall mit Fahrerflucht am frühen Mittwochmorgen auf der B 192 zwischen Dobbertin und Goldberg (wir informierten) hat die Polizei am frühen Mittwochabend den Halter des verunglückten Motorrades ermitteln können. Der 41-Jährige konnte unverletzt in der Wohnung einer Bekannten festgestellt werden. Bei einer ersten Befragung bestritt der Mann, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dennoch setzt die Polizei die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort fort. Hinweise zum Unfallfahrer erhofft sich die Polizei unter anderem im Zuge der noch andauernden kriminaltechnischen Untersuchungen des verunglückten Motorrades.



