POL-HRO: Unfall an Rostocker Stadthalle - Mercedes fährt Treppe herunter

Weil er eine Treppenanlage übersehen hatte, verursachte ein 57-Jähriger einen Unfall, bei dem sein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde.



Der Unfall ereignete sich gegen 20:00 Uhr an der Rostocker Stadthalle. Nach bisherigem Erkenntnisstand übersah der in Stralsund wohnhafte Mercedes-Fahrer eine dortige Treppenanlage und fuhr diese herunter.

Der Sportwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30000 Euro.



Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum Unfallhergang dauern gegenwärtig noch an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell