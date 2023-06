POL-NB: Polizeieinsatz in Penzlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, zur Suche nach dem Tatverdächtigen einer Bedrohung

Waren / Penzlin (ots) -



Am 28.06.2023 um 16:18 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle des PP

Neubrandenburg der Notruf eines Hinweisgebers aus Penzlin ein. Er

teilte mit, dass eine männliche Person gerade versucht, bei seiner

Nachbarin die Wohnungstür einzutreten. Weiterhin meldete sich die

Geschädigte und teilte mit, dass sie sich in Gefahr befindet und

große Angst hat.

Zwei Funkstreifenwagen des PHR Waren verlegten mit Sonder- und

Wegerechten zum Einsatzort. Dort angekommen hatte der Tatverdächtige

den Tatort bereits verlassen. Der Tatverdächtige hatte sich laut

Angaben der 42-jährigen deutschen Geschädigten zuvor unberechtigt

Zugang zum Hof und zum Haus verschafft und mit einer Machete die

Wohnungstür beschädigt. Ursächlich für die Tat des 43-Jährigen waren

Streitigkeiten zwischen ihm und der Geschädigten. Da der

Tatverdächtige polizeilich bekannt war und als aggressiv

einzuschätzen war, wurde eine Fahndung nach ihm im Bereich der Stadt

Penzlin durchgeführt. Die Beamten aus Waren wurden dabei durch

Funkstreifenbesatzungen aus Friedland, Neubrandenburg und Neustrelitz

sowie der Wasserschutzpolizei Waren unterstützt. Insgesamt sechs

Streifenwagenbesatzungen kamen zum Einsatz. Die Suche wurde in der

weiteren Folge auch durch die Besatzung des Polizeihubschraubers

unterstützt. Um 20:15 Uhr konnte der Tatverdächtige in der Nähe des

"Roten NETTO" gestellt werden. Der 43-jährige deutsche Tatverdächtige

wurde ins PHR Waren verbracht und dort zur Verhinderung weiterer

Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen

Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs erstattet. Die

Machete hatte der Tatverdächtige nicht mehr bei sich. Bei der

Durchsuchung seiner Person wurde aber Pfefferspray fest- und

sichergestellt.

Während sich die Beamten aus Waren im Rahmen der Suchmaßnahmen zu Fuß

von ihrem Fahrzeug entfernt hatten, wurde ein Reifen des

Funkstreifenwagens mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Dazu

wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt gefertigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,-Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten der KK Außenstelle

Waren geführt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell