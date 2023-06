POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden zwischen der B 109 und Groß Kiesow im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 28.06.2023 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der K 11 in einem

Waldstück zwischen der B109 und Groß Kiesow ein schwerer

Verkehrsunfall.

Der Unfallhergang stellt sich gegenwärtig wie folgt dar:

Der 66-jährige deutsche Fahrer eines PKW BMW befuhr die K11 aus

Richtung B109 kommend in Richtung Groß Kiesow. Hinter ihm fuhr ein

60-jähriger Deutscher mit einem Transporter Ford Transit in die

gleiche Richtung. Der BMW Fahrer fuhr sehr langsam, woraufhin sich

der Fahrer des Transporters entschloss diesen zu überholen. Der

Fahrer des BMW bemerkte den Überholvorgang offensichtlich nicht und

begann in einen Feldweg nach links abzubiegen. Dabei kam es zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der weiteren Folge geriet der

Transporter ins Schleudern und fuhr in den rechten Straßengraben, wo

er auf der Seite zum Liegen kam.

Die 64-jährige Beifahrerin des Transporters Ford Transit und der

60-jährige Fahrer wurden leichtverletzt. Sie wurden zur medizinischen

Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW blieb

unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell