POL-HWI: Jugendliche fliehen mit gestohlenem Fahrzeug vor der Polizei

Wismar (ots) -



Am gestrigen Abend fiel Beamten des Polizeihauptreviers Wismar während der Streifenfahrt im Bereich der Schweriner Straße ein am Wochenanfang gestohlen gemeldeter PKW auf.



Unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten fuhren die Beamten dem blauen Kleinwagen, der sich der Kontrolle zu entziehen versuchte und jegliche Anhaltezeichen ignorierte, hinterher. Der Fahrzeugführer missachtete dabei sowohl rote Ampelsignale als auch Überholverbote und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.



Kurz hinter dem Ortsausgang Wismar in Richtung Barnekow konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Hierbei fuhren die beiden nacheilenden Funkstreifenwagen leicht aufeinander auf, als der blaue Kleinwagen abrupt bremste. Zudem kam es zu einer leichten seitlichen Berührung zwischen dem Kleinwagen und einem der Funkstreifenwagen, als der Peugeot seine Spur nach links verließ. Verletzt wurde hierbei niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 13.000 Euro.



Der 17-jährige Fahrer des Peugeot mit syrischer Staatsangehörigkeit sowie seine 16-jährige Beifahrerin wurden durch die Einsatzkräfte zum Polizeihauptrevier Wismar gebracht und dort den Eltern übergeben.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.



Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des 17-Jährigen am Dienstagabend beeinträchtigt worden sind oder die sonstige Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell