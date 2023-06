POL-HST: Banner der Blasmusik auf Rügen entwendet

Wiek (Rügen) (ots) -



Über die Onlinewache und die Möglichkeit der Internetanzeige erreichte die Sassnitzer Kriminalpolizei die Information, dass ein Banner zur Ankündigung des Bläserfestes (23.-24.06.2023) in Wiek entwendet worden ist. Der Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.



Anlässlich des 65. Geburtstages der Wieker Blasmusik wurde das Banner mit einer Größe von etwa drei Metern mal 50 Zentimeter am Ortseingang Wiek aufgehängt.

Der Tatzeitraum des Diebstahls liegt zwischen dem 17.06.2023, etwa 23:30 Uhr und dem 18.06.2023, ca. 09:00 Uhr.



Zeugen, die Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen abgeben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 zu wenden.



